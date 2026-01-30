Der grundhafte Ausbau an der Kirschallee ist in vollem Gange, muss jedoch wegen des Winterwetters immer wieder unterbrochen werden.

Im Zerbster Gewerbegebiet an der Kirschallee werden derzeit die Zufahrtsstraßen grundhaft ausgebaut.

Zerbst - Als regionale Wirtschaftsförderung investiert die Stadt Zerbst rund 2 Millionen Euro in den Ausbau der Kirschallee. Der grundhafte Ausbau der bislang mit Betonplatten befestigten Zuwegung, an der mehrere Unternehmen ihren Sitz haben, beinhaltet die Erneuerung der Beleuchtung, der Trinkwasserleitung und des Schmutz- und Regenwasserkanals. Außerdem sind Stellflächen, Ladezonen und ein Wendehammer vorgesehen.