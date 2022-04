Magdeburg-Nordwest räumt beim Frühjahrsputz auf

Beim Frühjahrsputz auf dem Gelände des VSB an der Hugo-Junkers-Allee 54a packten viele Helfer mit an.

Magdeburg - Der Frühling steht in den Startlöchern. In dieser Zeit steht für viele Vereine und Betriebe der Frühjahrsputz bevor, so auch beim VSB 1980 Magdeburg. Der Verein für Sporttherapie und Behindertensport startet auf dem Gelände vom Offenen Treff in der Hugo-Junkers-Allee seinen Frühjahrsputz und verbindet die Aktion mit dem Aufbau des Osterfeuers. Dort soll einiges geboten werden.