Magdeburg-Ottersleben: Rummel und Intel beim 33. Volks- und Heimatfest

Am Freitagabend (2. September) ist das 33. Volks- und Heimatfest in Magdeburg-Ottersleben offiziell eröffnet worden. Bis Sonntag ist ein vielfältiges Programm geplant. Auch Vertreter von Intel sind dabei.

Im Knochenpark in Magdeburg-Ottersleben dreht sich das Karussell.

Magdeburg - Es gilt als die „Mutter aller Stadtteilfeste“ in Magdeburg. Nach dreijähriger Corona-Pause konnte am Freitagabend (2. September) das nunmehr 33. Volks- und Heimatfest in Ottersleben offiziell eröffnet werden. Danach sang der Salutra-Chor vom Heimatverein Ottersleben zur Begrüßung auf.

Der Salutra-Chor vom Heimatverin Ottersleben singt für die Gäste auf dem Eichplatz. Konstantin Kraft

Bis Sonntag gibt es ein buntes Programm rund um Eichplatz und Knochenpark. Mit Rummel, Musik, Spiel und Spaß. Eine Besonderheit: Namhafte Vertreter von Intel sind erstmals mit dabei. Heute ist um 13.30 Uhr eine Podiumsdiskussion geplant, bei der Bürger ihre Fragen stellen können.

Schlange stehen für die Ottersleber Schlope. Foto: Konstantin Kraft

Und sonst? Limousinen fahren hoch zur Deponie. Auf dem Eichplatz startet um 14 Uhr eine Radtour. Um 15 Uhr spielt der VfB Ottersleben im Landespokal. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben lädt zum Tag der Offenen Tür. Es gibt Schauvorführungen. Am Sonntag wird um 13 Uhr der 12. Ottersleber Kartoffelschälmeister ermittelt. Kurzum: es ist viel los in dem Dorf in der Stadt.