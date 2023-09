Auch in diesem Jahr wird in Magdeburg-Ottersleben wieder der „Goldene Otter“ verliehen. Mit dem Aktiv-Preis werden engagierte Bürger im Stadtteil geehrt. Nun können Vorschläge eingereicht werden.

Magdeburg - Zum nunmehr neunten Mal soll in Ottersleben der Stadtteil-Preis „Goldener Otter“ verliehen werden. Dazu sind Bürger nun aufgerufen, auszeichnungswürdige Kandidaten vorzuschlagen.

Mit dem im Jahr 2015 ins Leben gerufenen Preis sollen Menschen, Projekte und Initiativen geehrt werden, die in ihrer Freizeit in besonderer Weise für Ottersleben aktiv sind. Im Kultur- und Sportbereich, in der nachbarschaftlichen Hilfe oder in der Arbeit mit jungen Menschen.

Holger Paech ist Initiator des „Goldenen Otter“. Er erklärt in einer Mitteilung: „Wir suchen Menschen und Projekte, die mit ihrem Aktivsein spürbar dazu beitragen, dass Ottersleben lebens- und liebenswert bleibt – als Dorf in der Stadt. Das sind Menschen, die den Blick für Andere nicht verloren haben, die über den eigenen Tellerrand schauen, in ihrer Freizeit Anderen helfen, Freude verbreiten, den Zusammenhalt stärken und damit Ottersleben nach vorn bringen. Der Preis macht das vielfältige Engagement im Stadtteil sichtbar. Er ist Zeugnis für ein liebenswertes und buntes Ottersleben. Auch das Sponsoring und andere Unterstützungen durch Geschäftsleute wollen wir würdigen.“

Oftmals seien es die kleinen Dinge, die Freude bereiten und für ein gutes Miteinander sorgen. Gerade auch diese sollen hervorgehoben werden.

Blick auf die Gewinner und Laudatoren bei der Verleihung im Jahr 2022. Foto: Konstantin Kraft

Die Verleihung der „Goldenen Otter“ an engagierte Bürger soll zugleich als Ansporn wirken. „Wir wollen damit auch weitere Menschen motivieren, sich in der Freizeit zu engagieren. Wer gibt, bekommt doch auch so viel zurück. Freiwilliges Engagement ist eine Bereicherung.“

Verleihung beim Herbstball im Hotel Ratswaage

Als Kandidaten für den Aktiv-Preis können Personen, Projekte, Initiativen und Geschäftsleute vorgeschlagen werden, die in und für Ottersleben aktiv sind. Diese müssen nicht unbedingt in der Ortschaft wohnen, wichtig ist, dass sie sich für den Stadtteil einsetzen. Das Alter spielt keine Rolle. Jung und Alt können gleichermaßen nominiert werden.

Der „Goldene Otter“ wird vom Heimatverein Ottersleben, dem Bürgerverein „Bürger für Ottersleben“, dem Förderverein der Grundschule Ottersleben, der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“, dem Evangelischen Kirchspiel Ottersleben, der katholischen Gemeinde Maria Hilfe der Christen Magdeburg-Ottersleben sowie vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben und dem Sportverein VfB Ottersleben getragen. Diese entsenden Vertreter in eine Jury, die dann die Preisträger auswählen.

Der „Goldene Otter“ wird traditionell im Rahmen des Ottersleber Herbstballs verliehen. Dieser ist am 11. November im Ratswaage-Hotel in der Altstadt geplant.

Kandidatenvorschläge können bis 30. September per Post an „Goldener Otter, Auf den Höhen 70, 39116 Ottersleben“ oder per Mail an goldener.otter@gmx.de geschickt werden. Beim Heimatverein auf dem Eichplatz liegen zudem Vorschlagsblätter aus.