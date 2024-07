In der Magdeburger Brunnerstraße sorgten Knöllchen für Unmut. Die Stadtverwaltung erklärt die Parkregelungen und lehnt Vorschläge der Anwohner ab. Eine rechtssichere Lösung ist weiterhin nicht in Sicht.

Parkprobleme in der Magdeburger Brunnerstraße: Stadt lehnt Anwohner-Vorschläge ab

Nach Knöllchen-Flut in Magdeburg

In der Brunnerstraße in Magdeburg werden weiterhin Autos unerlaubterweise halb auf dem Gehweg geparkt.

Magdeburg - Die Diskussionen rund um die angespannte Parksituation in der Brunnersiedlung in Magdeburg reißen nicht ab. Schon fast vier Monate ist es her, dass eine Polizeikontrolle vor Ort für Aufregung sorgte.