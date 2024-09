Magdeburg - Im Gespräch ist sie schon seit mehreren Jahren, die sogenannte Skateplaza an der Elbuferpromenade in Magdeburg. Unterhalb der Strombrücke soll ein neues Areal entstehen, auf dem sich Skateboarder, Inlineskater oder BMX-Fahrer austoben können. Zur Umsetzung ist es bislang aber noch nicht gekommen. Nun gibt es aber Bewegung in der Sache.

Denn um herauszufinden, was sich die potenziellen Nutzer tatsächlich für die Anlage wünschen, lädt der Stadtgartenbetrieb am Mittwoch, 11. September 2024, um 17 Uhr zu einem Workshop in die Lukasklause, Schleinufer 1, ein. „Skater, BMXer, Skateboarder und alle anderen Freundinnen und Freunde der sportlichen Aktivitäten auf Rollen können dabei ihre Ideen, Wünsche und Anregungen für die Gestaltung einbringen“, heißt es in einer Ankündigung.

Positive Beispiele aus anderen Städten als Vorlage möglich

Ziel der Veranstaltung sei es, die lokale Szene zu befragen. So soll es vor allem darum gehen, die Bedürfnisse zu ermitteln, damit die Fläche später auch den Wünschen und Anforderungen der Nutzer entspricht, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem können auch Anregungen aus bereits bestehenden und für gut befundenen Anlagen als positive Beispiele eingereicht werden. So könne bei der Planung der neuen Skateplaza gezielt auf die Interessen eingegangen werden.

In einem ersten Schritt sollen die verschiedenen Ideen und Vorstellungen gesammelt werden. Im Rahmen eines weiteren Termins sollen dann als zweiter Schritt die Ergebnisse in Form eines Entwurfs vorgestellt werden, heißt es weiter.

Neue Anlage soll durch Städtebaufördermittel ermöglicht werden

Auf der rund 800 Quadratmeter großen, bislang ungenutzten Fläche unterhalb der Strombrücke soll ein Areal mit Hindernissen und Rampen als zusammenhängende Anlage entstehen. Diese soll nicht nur von Skateboardern genutzt werden können, auch von BMX- und Scooterfahrer sowie Inline-Skatern.

Der Neubau der Skateplaza ist Bestandteil der vom Stadtrat beschlossenen Spielplatzflächenkonzeption für Magdeburg und soll durch Fördermittel aus der Städtebauförderung finanziert werden, informiert die Verwaltung.

Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht notwendig, ein spontaner Besuch somit möglich.