Wirbel in sozialen Netzwerken Streit um angebliches Radfahrverbot in Magdeburger Parks: Was steckt dahinter?

Ein umstrittenes Schild sorgt in Magdeburg für Aufregung: Die Gartenpartei will angeblich Radfahren in Parks und Grünanlagen verbieten lassen. Was steckt hinter dem Antrag und wie reagieren die Bürger?