Der Bürgerverein Reform in Magdeburg startet eine neue Aktion. Schulen, Kindergärten, Vereine und andere Akteure sind eingeladen, ein Osterei zu gestalten. Die Sieger werden beim Osterfeuer im März gekürt.

Eine besondere Ostereier-Aktion ist in Magdeburg-Reform geplant.

Magdeburg - Der Bürgerverein Reform hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen im Stadtteil zusammenzubringen, Kultur und bürgerschaftliches Engagement zu stärken. Bei einer neuen Aktion, die der Verein in diesem Frühjahr startet, kommt alles zusammen.

Gesucht wird das kunstvollste Osterei des Jahres. Dazu werden an Schulen, Kindergärten, Vereine sowie weitere Vertreter aus dem Stadtteil – unter anderem auch die Großvermieter – große Styropor-Eier verschickt, die dann verziert werden dürfen.

Mit dem künstlerisch-ästhetischen Verständnis des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Gemeinschaftsschule August Wilhelm Francke, der Kükelhaus- und Lindenhof-Schule, den drei Kindergärten, der Stadtteilbibliothek und anderen Einrichtungen, verfüge der Stadtteil über ein hohes Kreativpotenzial, so Jens-Uwe Jahns, Vorsitzender des Bürgervereins.

Bisher seien gut 20 Akteure eingeladen worden, ein Osterei zu gestalten. Weitere könnten sich bis 15. Februar per E-Mail an verein@md-reform.de bewerben, um ein Ei zur Gestaltung zu erhalten.

Bürger können abstimmen

Anfang März werden die Eier-Kunstwerke dann eingesammelt und in der Herz Apotheke in der Kosmos-Promenade ausgestellt. Die Reformer können dann abstimmen, welches Ei am schönsten/kunstvollsten gestaltet worden ist. Das alleine reicht aber noch nicht. Es wird auch noch eine Jury einberufen, die ein Urteil fällen soll.

Die Preisverleihung soll dann beim Reformer Osterfeuer erfolgen. Dieses ist am 30. März auf dem Innenhof der Juri-Gagarin-Straße geplant. Aus Bürgerabstimmung und Jury-Votum werden die Sieger gekürt. Für die Schöpfer der drei kreativsten Eier winken Geldpreise. Darüber hinaus ist angedacht, die Eier im Anschluss für den guten Zweck zu versteigern.

Ein Ziel der Ostereieraktion ist es zu zeigen, dass Reform ein lebendiges Wohnquartier ist, das mehr zu bieten hat als den höchsten Altersdurchschnitt in Magdeburg. „Wir wollen gemeinsam etwas für den Stadtteil tun“, so Jahns.