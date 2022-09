Magdeburg rückt bei Integration auch die eigenen Ämter in den Fokus

Die Stadt Magdeburg hat Ziele und Maßnahmen definiert, mit denen sie Menschen aus anderen Ländern das Ankommen und die Integration in Magdeburg erleichtern möchte. Die sechs Handlungsfelder decken viele Bereiche des Lebens ab.

Magdeburg - Im Uniklinikum werden aktuell junge Vietnamesen zu Pflegefachkräften ausgebildet, Intel wird Fachkräfte brauchen, aber auch im Handwerk werden händeringend Auszubildende und Fachkräfte gesucht. In Zukunft könnte Deutschland noch mehr als aktuell auf Menschen aus dem Ausland angewiesen sein, um Arbeitsstellen besetzen zu können. Gleichermaßen sorgen politische und wirtschaftliche Entwicklungen dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Auch in Magdeburg werden Menschen aus dem Ausland zeitweise oder vorübergehend leben. Sie in die Gesellschaft zu integrieren, soll das Integrationskonzept helfen, das die Stadt Magdeburg nun vorgelegt hat.