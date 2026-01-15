weather nebel
Der Bürgerverein in Magdeburg-Stadtfeld organisiert nicht nur Veranstaltungen, sondern mischt sich auch immer wieder in politische Debatten ein. So auch 2026 wieder.

Von Stefan Harter 15.01.2026, 06:30
Der Schrotelauf wird 2026 nach seiner erfolgreichen Premiere im Vorjahr zum zweiten Mal vom Bürgerverein in Magdeburg-Stadtfeld durchgeführt.
Magdeburg. - Stadtfeld-Ost ist Magdeburgs größter Stadtteil. Über 40.000 Menschen leben zwischen Albert-Vater-Straße und Liebknechtstraße. Ihre Interessen vertritt seit bald 24 Jahren der Verein Bürger für Stadtfeld. Die Mitglieder organisieren Veranstaltungen und mischen sich in politische Diskussionen ein - wie jene über die Zukunft der Hermann-Gieseler-Halle.