Schnee behindert Bauarbeiten Neue Skateanlage in Magdeburg dauert länger
In Magdeburg-Olvenstedt entsteht seit Sommer 2025 ein neuer Skatepark. Dieser konnte jedoch nicht wie geplant fertiggestellt werden. Wann die Arbeiten beendet werden sollen.
15.01.2026, 06:50
Magdeburg. - Seit Spätsommer 2025 ist die Skateanlage am Olvenstedter Scheid gesperrt. Erst für den Abriss der alten Anlage, dann für den Aufbau der neuen Anlage. Doch derzeit stehen die Arbeiten still, obwohl die Anlage bereits fertig sein sollte.