Magdeburg sucht den Elch: Wo hält sich das Jungtier versteckt?

Magdeburg - Ein paar Tage stand er direkt an der Kreisstraße bei Magdeburg-Pechau - ein kleiner Elch aus Holz. Die Figur markierte genau jene Stelle, an der am 13. September 2021 ein echter Elch gesehen wurde. Mehrere Male hatte das Tier an jenem Tag die Straße gekreuzt, so ein Augenzeuge. Und war dann verschwunden. Es war eine tierische Sensation. Mehrere Fernsehsender berichteten.