Magdeburg sucht Platz für den Ballett-Nachwuchs

Magdeburg - In einem kleinen Park in der Grünanlage hinter dem Amo hat neben der Biegung des Flüsschens Klinke die Theaterballettschule Magdeburg ihren Sitz. Nur: Angesichts der hohen Nachfrage platzt die Einrichtung aus allen Nähten, und der Kulturausschuss hat einen Antrag formuliert, die Einrichtung bei der Erweiterung der Kapazitäten zu unterstützen. Bei der Frage nach dem Wie scheiden sich aber offenbar die Geister. Denn im Finanzausschuss hieß es aus mehreren Ecken am 12. Januar 2022: So nicht!