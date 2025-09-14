Die Elbuferpromenade ist dicht, die Ausweichrouten chaotisch – und die Untersuchungen dauern an. Der Stadtrat will nun eine temporäre Lösung für Fuß- und Radverkehr am Schleinufer schaffen.

Magdeburg. - Durch die teilweise Sperrung der Elbuferpromenade zwischen Strombrücke und dem Restaurant „Culinaria“ ist die Nord-Süd-Verbindung für Radfahrer und Fußgänger seit zwei Monaten gekappt. Noch immer sind die Untersuchungen der maroden Ufermauer nicht abgeschlossen. Im Stadtrat wurde nun beschlossen, zumindest eine provisorische Lösung zu schaffen.