Magdeburg, Deutschland
  4. Radweg am Schleinufer dicht: Magdeburg sucht Zwischenlösung für gesperrte Elbuferpromenade

Die Elbuferpromenade ist dicht, die Ausweichrouten chaotisch – und die Untersuchungen dauern an. Der Stadtrat will nun eine temporäre Lösung für Fuß- und Radverkehr am Schleinufer schaffen.

Von Sabine Lindenau 14.09.2025, 09:00
Der Fuß- und Radweg an der Elbuferpromenade in Magdeburg ist zum Teil gesperrt. Nun soll eine temporäre Lösung gefunden werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Durch die teilweise Sperrung der Elbuferpromenade zwischen Strombrücke und dem Restaurant „Culinaria“ ist die Nord-Süd-Verbindung für Radfahrer und Fußgänger seit zwei Monaten gekappt. Noch immer sind die Untersuchungen der maroden Ufermauer nicht abgeschlossen. Im Stadtrat wurde nun beschlossen, zumindest eine provisorische Lösung zu schaffen.