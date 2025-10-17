Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg zahlt nicht: Schausteller bleiben auf Umsatzverlusten sitzen
Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat tiefe Spuren hinterlassen – auch wirtschaftlich. Die Schausteller hatten auf Entschädigung gehofft. Doch die Stadt winkt ab – aus mehreren Gründen.
17.10.2025, 06:10
Magdeburg. - Der schreckliche Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wirkt nach. Seelisch, aber auch wirtschaftlich. Schausteller kämpfen um ihre Existenzen. Die Stadtverwaltung hat nun eine mögliche Entschädigung geprüft.