Auf der Spitze des Schlauchturms der Freiwilligen Feuerwehr Stendal haben die Kameraden den wohl höchsten Baum der Stadt angebracht. Er ist zeitweise beleuchtet.

Kevin Megert (links) und Lukas Booß stellen den Baum an der Feuerwache Stendal an.

Stendal - In rund 20 Metern Höhe haben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Freitag, 28. November 2025, den wohl höchsten beleuchteten Weihnachtsbaum in Stendal aufgestellt.

Mit der Drehleiter ging es für den Baum am Freitag, 28. November, in die Höhe auf die Spitze des Schlauchturms an der Feuerwache. Diesen Baum sowie einen weiteren im Verwaltungsgebäude und einen im Melder-Büro der Feuerwache hat der Ferienhof-Duwe aus Demker zur Verfügung gestellt, berichtet der stellvertretende Ortswehrleiter Florian Beckmann.

Mit der Drehleiter haben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stendal den Weihnachtsbaum auf dem Schlauchturm angebracht. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Für Kevin Megert und Lukas Booß ging es befestigt an Höhensicherungsgeräten in luftige Höhen. Sie fuhren im Korb der Drehleiter nach oben, befestigten den Baum in der Hülse und lösten den Karabiner, an dem der Baum an der Leiter befestigt war.

Zudem haben die Kameraden am Baum eine Lichterkette mit Zeitschaltuhr befestigt. Er wird in der Weihnachtszeit täglich von 16 bis 22 Uhr und 6 bis 8 Uhr leuchten.