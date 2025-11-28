Die Prognosen sind alarmierend: In den kommenden zehn Jahren erreichen mehr als 40 Prozent der Wernigeröder Zahnärzte das Rentenalter. Ein Negativtrend, der den gesamten Landkreis Harz betrifft.

Junge Zahnärzte sind in Wernigerode die Ausnahme: Durchschnittlich sind sie 52,7 Jahre alt.

Wernigerode. - Das Telefon ist dauerbesetzt, freie Termine gibt es erst in Wochen oder gar Monaten, das Wartezimmer ist brechend voll: Solche Situationen kennen viele Zahnarztpatienten in Wernigerode schon jetzt. Die Lage wird sich in absehbarer Zeit deutlich zuspitzen, warnt die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Sachsen-Anhalt.