Britische Botschaft Magdeburger Abiturientin gewinnt internationalen Wettbewerb „Ambassador for a day“

Der internationale Wettbewerb „Ambassador for a day“, Botschafterin für einen Tag, wurde das erste Mal in Deutschland ausgetragen. Eine Schülerin vom Albert-Einstein-Gymnasium in Magdeburg ging mit ihrem Text über moderne Sklaverei als Siegerin hervor.