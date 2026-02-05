weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Land will Pandemie-Resilienz stärken Magdeburger Altenpflegeheim wird mit Corona-Fördermitteln umgebaut

Auch mehr als vier Jahre nach der Verabschiedung des Corona-Sondervermögens werden mit den Mitteln noch Projekte realisiert. In Magdeburg wird nun ein Altenpflegeheim umgebaut. Das ist geplant.

Von Johanna Flint 05.02.2026, 18:00
Julia Brandt, Denise Helbig, Kai Dethloff, Nicole Lübcke und Anne Tennstaedt (v. l.) nahmen den Förderbescheid von Familienministerin Petra Grimm-Benne (m.) entgegen.
Julia Brandt, Denise Helbig, Kai Dethloff, Nicole Lübcke und Anne Tennstaedt (v. l.) nahmen den Förderbescheid von Familienministerin Petra Grimm-Benne (m.) entgegen. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Das Magdeburger Altenpflegeheim „Haus Krähenstieg“ wird in den nächsten Monaten umgebaut und modernisiert. Was konkret geplant ist und wie sich die Einrichtung dadurch auf eine mögliche weitere Pandemie vorbereitet.