Eil
Land will Pandemie-Resilienz stärken Magdeburger Altenpflegeheim wird mit Corona-Fördermitteln umgebaut
Auch mehr als vier Jahre nach der Verabschiedung des Corona-Sondervermögens werden mit den Mitteln noch Projekte realisiert. In Magdeburg wird nun ein Altenpflegeheim umgebaut. Das ist geplant.
05.02.2026, 18:00
Magdeburg. - Das Magdeburger Altenpflegeheim „Haus Krähenstieg“ wird in den nächsten Monaten umgebaut und modernisiert. Was konkret geplant ist und wie sich die Einrichtung dadurch auf eine mögliche weitere Pandemie vorbereitet.