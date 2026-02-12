Neue Gesprächsreihe zu kontroversen Themen Magdeburger diskutieren über Wahlen, Krieg und soziale Gerechtigkeit
Eine neue Gesprächsreihe in Magdeburg widmet sich kontroversen Themen. Für alle Teilnehmer gibt es strikte Regeln. Das Zuhören bei anderen Meinungen steht im Fokus.
12.02.2026, 16:00
Magdeburg. - Bei vielen Diskussionen, vor allem online, ist die jeweilige Meinung der Teilnehmer oft vorgefestigt. Eine Annäherung findet kaum statt, Argumenten wird nicht zugehört. Hier setzt eine neue Gesprächsreihe in Magdeburg an, die „Sprechen & Zuhören“ heißt.