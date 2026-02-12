Eine neue Gesprächsreihe in Magdeburg widmet sich kontroversen Themen. Für alle Teilnehmer gibt es strikte Regeln. Das Zuhören bei anderen Meinungen steht im Fokus.

„Sprechen und Zuhören“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe in Magdeburg, in der über kontroverse Themen geredet werden soll.

Magdeburg. - Bei vielen Diskussionen, vor allem online, ist die jeweilige Meinung der Teilnehmer oft vorgefestigt. Eine Annäherung findet kaum statt, Argumenten wird nicht zugehört. Hier setzt eine neue Gesprächsreihe in Magdeburg an, die „Sprechen & Zuhören“ heißt.