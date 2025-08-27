weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburger Dom und andere Sehenswürdigkeiten als Graffitikunst

Professionelle Gestaltung als Schutz Magdeburger Dom als Graffitikunst für Neustädter Mauer

In Magdeburg-Neustadt wurde eine Grundstücksmauer von Graffitikünstlern gestaltet. Magdeburger Wahrzeichen wie der Dom und das Hundertwasserhaus sind zu sehen.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 27.08.2025, 11:45
Graffiti-Künstler Carlo sprüht den Magdeburger Dom auf eine Mauer im Stadtteil Neue Neustadt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Der Magdeburger Dom, das Hundertwasserhaus und weitere Wahrzeichen der Stadt zieren ab sofort eine Grundstücksmauer im Stadtteil Neue Neustadt. Die beiden Graffiti-Künstler Carlo und Gianni haben die gut 80 Meter lange Begrenzung im Auftrag eines Unternehmens gestaltet.