Professionelle Gestaltung als Schutz Magdeburger Dom als Graffitikunst für Neustädter Mauer
In Magdeburg-Neustadt wurde eine Grundstücksmauer von Graffitikünstlern gestaltet. Magdeburger Wahrzeichen wie der Dom und das Hundertwasserhaus sind zu sehen.
Aktualisiert: 27.08.2025, 11:45
Magdeburg. - Der Magdeburger Dom, das Hundertwasserhaus und weitere Wahrzeichen der Stadt zieren ab sofort eine Grundstücksmauer im Stadtteil Neue Neustadt. Die beiden Graffiti-Künstler Carlo und Gianni haben die gut 80 Meter lange Begrenzung im Auftrag eines Unternehmens gestaltet.