Magdeburg. - Hell und klar erstrahlt der Klang durch den Raum des Magdeburger Doms, wenn Domkantor Christian Otto in die Tasten der Paradiesorgel greift. Doch halt – war da nicht auch ein unsauberer Ton? Ja. Das kann passieren. Und mehr noch: Wenn die größte Pfeife im tiefsten Ton des Instruments erklingen soll, dann ist nur ein dumpfes Schnaufen zu hören. Wenn sich ins Orgelspiel hin und wieder solche Misstöne mischen, liegt das nicht an Fehlern des Organisten – vielmehr ist die Paradiesorgel in die Jahre gekommen. Sie pfeift, im sprichwörtlichen Sinne, auf dem letzten Loch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.