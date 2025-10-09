Welche spannenden Geschichten bietet der Magdeburger Dom? Ein Tag der Sonderführungen bietet die Gelegenheit, mehr über Geschichte und Geschichten zu erfahren.

Ein Thema im Dom zu Magdeburg sind diesen Sonnabend die neuen Domglocken.

Magdeburg. - Was verbirgt sich hinter den hohen Mauern des Magdeburger Doms, die über acht Jahrhunderte Baugeschichte erzählen? Und warum werden die Glocken in neuem Klang ertönen? Am Samstag, 11. Oktober 2025, laden drei Fördervereine der Kathedrale zu einem besonderen Tag der Sonderführungen ein. Besucher können zwischen 10 und 17 Uhr die faszinierende Baugeschichte der gotischen Kathedrale, die Restaurierungen der letzten Jahrzehnte und die Besonderheiten von Lettner, Altären und Domgeläut erkunden.