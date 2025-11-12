Stadtrat lässt Bedarfsampel prüfen Magdeburger Eltern begrüßen Initiative für sicheren Schulweg
Auf dem Schulweg zu einer Grundschule ist durch die Brückenprobleme auf dem Magdeburger Ring deutlich mehr Autoverkehr unterwegs. Eine Lösung soll nun geprüft werden.
12.11.2025, 06:50
Magdeburg. - Durch die Sperrungen von zwei Brücken auf dem Magdeburger Ring hat sich der Autoverkehr an vielen Stellen im Stadtgebiet verstärkt. So sind beispielsweise auf der Liebknechtstraße im Stadtteil Stadtfeld-Ost deutlich mehr Autos unterwegs als normalerweise.