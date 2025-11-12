Auf dem Schulweg zu einer Grundschule ist durch die Brückenprobleme auf dem Magdeburger Ring deutlich mehr Autoverkehr unterwegs. Eine Lösung soll nun geprüft werden.

Magdeburg. - Durch die Sperrungen von zwei Brücken auf dem Magdeburger Ring hat sich der Autoverkehr an vielen Stellen im Stadtgebiet verstärkt. So sind beispielsweise auf der Liebknechtstraße im Stadtteil Stadtfeld-Ost deutlich mehr Autos unterwegs als normalerweise.