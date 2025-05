Magdeburg - Die Wanderbewegung Magdeburg beteiligt sich am 14. Mai 2025 mit einer Aktion am Tag des Wanderns. Er wird von den Mitgliedsvereinen des Deutschen Wanderverbandes durchgeführt.

„Als Schnuppertour haben wir uns für eine typische Harzwanderung entschieden. Sie ist einfach zu erwandern. Lediglich einige Höhenmeter sind zu erklimmen“, erzählt Marita Uterwedde von der Wandervereinigung Magdeburg.

Zur Tour

Sie erklärt weiter: „Wir fahren mit der Bahn nach Darlingerode. Das Dorf ist schnell passiert. Es folgt ein Anstieg bis zur Wanderhöhe, der aber bald geschafft ist. Danach wandern wir entspannt weiter und können uns an der Aussicht auf das Harzvorland erfreuen. Um uns für den Rückweg nach Ilsenburg zu stärken, ist eine Mittagspause im Waldgasthaus Plessenburg geplant. Schöner Nebeneffekt ist, dass wir an Stempelstellen der Harzer Wandernadel vorbeikommen.“ Alle Wanderinteressierten sind eingeladen.

Übersicht

Wanderung am 14. Mai 2025: Treffen: 8.50 Uhr in Magdeburg am Hauptbahnhof, Wanderstrecke: Strecke: Darlingerode - Plessenburg - Ilsenburg, Höhenmeter: Aufstieg 360 Meter, Abstieg 380 Meter, Charakter: Geführte Wanderung, 15 Kilometer. Mehr Informationen gibt es hier oder telefonisch unter: 0170/6383395