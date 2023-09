Zum Jubiläum 150 Jahre Ravelin 2 Magdeburg gab es eine spektakuläre Geburtstagstorte. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (links) und Magdeburgs Finanzbeigeordneter Thorsten Kroll (rechts) schnitten unter den Blicken von Vereinschef Rüdiger Stefanek die Torte in Festungsform an.

Magdeburg - Mit dem Tag des offenen Denkmals konnte der Sanierungsverein Ravelin 2 ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Die Festungsanlage wurde vor 150 Jahren eröffnet. Das war ein Grund zum Feiern.

Im Jahr 1873 wurde das Ravelin 2 als Teil der letzten Ausbaustufe der Stadterweiterung Magdeburgs von 1866 vollendet. Nach gut dreijähriger Bauzeit. An dieses Ereignis ist am Sonntag (10. September 2023) beim Tag des offenen Denkmals in der Festungsanlage mit einem Jubiläumsfest und vielen Gästen erinnert worden.

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger und Magdeburgs Finanzbeigeordneter Thorsten Kroll erinnerten in ihren Grußworten an die wechselhafte Geschichte der Festungsanlage nach dem Ende des Festungsstatus’: unter anderem Werkstatt- und Depotgebäude bis 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg Notunterkunft für ausgebombte Bürger der Altstadt, Garage, selbst Kleingärten waren hier.

Im Jahr 2015 wurde die Anlage von der Stadt dem Sanierungsverein Ravelin 2 überlassen. Schellenberger hob vor allem das „ehrenamtliche Engagement und die außerordentliche Einsatzbereitschaft“ des Sanierungsvereins hervor. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2014 haben die derzeit rund 120 Mitglieder mehr als 200.000 Einsatzstunden zur Sanierung des Ravelin 2 geleistet.

Viel Lob für Magdeburger Sanierungsverein

Finanzbeigeordneter Kroll nannte die Überlassung der Anlage von der Stadt an den Verein „eine Sternstunde für die Stadtentwicklung und den Erhalt des kulturellen Erbes“. Die Stadt dürfe dankbar sein, dass es den Verein gibt, der sich so um die Entwicklung der Anlage bemüht hat und bemüht, so Kroll.

Zur Erinnerung an das Jubiläum wurde in feierlichem Rahmen eine Gedenktafel enthüllt. Der Uthmödener Künstler Stefan Briza, der schon in der Vergangenheit mit dem Sanierungsverein zusammengearbeitet hat, hat im Auftrag des Vereins eine ein Meter mal 60 Zentimeter große Tafel aus gebranntem Ton geschaffen.

Der Uthmödener Künstler Stefan Briza hatte im Auftrag des Magdeburger Sanierungsvereins Ravelin 2 die Gedenktafel zum Jubiläum angefertigt. Sie wurde am Sonntag (10. September 2023) feierlich enthüllt. Foto: Ivar Lüthe

Zum Jubiläum gab es zudem eine spektakuläre Geburtstagstorte in Form des Ravelin 2, die die Magdeburgerin Silke Reinke in ihrer Freizeit gebacken hatte. Nach dem Anschnitt durch die Ehrengäste wurden die Tortenstücke an die Besucher verkauft, um Geld für die weitere Arbeit des Vereins zum Erhalt der Anlage zu sammeln.

Ravelin 2 Magdeburg: Doppelkaponiere soll trockengelegt werden

Und der Verein hat noch viel vor, wie Vereinschef Rüdiger Stefanek sagte. Ein größeres Projekt, an dem derzeit gearbeitet wird, ist die Trockenlegung der Doppelkaponiere im Untergeschoss. Aktuell sei man hierfür in der Planungs- und Ausschreibungsphase, so der Vereinschef.

Außerdem arbeiten der Verein und die Stadt im europäischen Festungsnetzwerk „Recapture the Fortress Cities“ (zu deutsch Rückeroberung der Festungsstädte). Seit 2019 tauscht sich die Stadt Magdeburg mit sechs europäischen Städten und Regionen zum Thema nachhaltige und zeitgemäße Nutzung von früheren Festungsanlagen aus. Damit, so Rüdiger Stefanek, werde die Magdeburger Festungsanlage Teil eines europäischen Ganzen.