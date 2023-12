Magdeburg - Bei dem Brand in der ehemaligen Asylunterkunft am Westring am 26. Dezember rückte die freiwillige Feuerwehr Diesdorf erstmals mit ihrem Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) an. Das wurde nämlich erst ein paar Tage zuvor in Dienst genommen.

Das neue Fahrzeug der Diesdorfer Wache verfügt über einen 4000-Liter-Wassertank und eine leistungsfähige Löschwasserpumpe mitsamt einer Wasserabgabemöglichkeit während der Fahrt. Zuvor wurde es fünf Jahre lang von der Berufsfeuerwehr auf der Wache Nord genutzt – nun kam es im Rotationsintervall nach Diesdorf. Grundlage hierfür sei die aktuelle städtische Brandschutzbedarfsplanung mit der Feststellung erhöhter Brandrisiken durch Vegetation, dichter Wohnbebauung und Industrie in dem entsprechenden Ausrückbereich.

Moderne Technik für Magdeburger Feuerwehren

Die freiwilligen Feuerwehren in Rothensee oder in Olvenstedt zum Beispiel hätten bereits ein ähnlich standardisiertes Fahrzeug erhalten. Ottersleben soll folgen, berichtet Robert Heinemann, Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr Diesdorf. „Das Ziel ist, dass an allen Standorten in Magdeburg eine ähnliche Generation an Fahrzeugen im Einsatz ist“, erklärt er. In Diesdorf war zuvor nämlich ein rund 30 Jahre altes Löschfahrzeug im Einsatz: „Jetzt haben wir eine verbesserte Technik, eine bessere Pumpe und das Fahrzeug ist insgesamt moderner. Der Dachwerfer ist ebenfalls neu.“

Die Bedienung der Feuerwehrfahrzeuge sei zwar an vielen Stellen ähnlich, dennoch gab es eine halbtägige Maschinistenschulung und Einweisungsfahrten. „Bevor man mit Blaulicht losfährt, muss man das neue Fahrzeug kennenlernen und mal gefahren sein“, sagt der Wehrleiter. Die Auslieferung an die Diesdorfer habe schon länger festgestanden und sei schließlich zum Weihnachtsgeschenk für die Wehr geworden. Am 19. Dezember 2023 wurde das Tanklöschfahrzeug schließlich in den Dienst genommen.