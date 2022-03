Magdeburger geben Orientierung zur Ausbildung mit Kind

Mit Kind in Ausbildung – das ist ein wichtiges Thema. Das gleichnamige Projekt stand in Magdeburg auf dem Programm der Sozialministerin Sachsen-Anhalts.

Neustädter See - Im Awo Altenpflegeheim „Haus Krähenstieg“ in Magdeburg hat sich am 7. März 2022 ein Projekt der Berufsorientierung für Frauen vorgestellt. Mit dabei waren Teilnehmerinnen und Mitarbeiterinnen des aus dem Europäischen Sozialfonds der EU geförderten Projekts „Mit Kind in Ausbildung“ – kurz Mika Plus – dabei. Dieses unterstützt Frauen mit Kindern und ohne Ausbildung dabei, eine berufliche Perspektive zu entwickeln.