weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kinder testen neues Projekt: Magdeburger Grundschüler bleiben nicht mehr sitzen – jetzt wird im Stehen gelernt

Kinder testen neues Projekt Magdeburger Grundschüler bleiben nicht mehr sitzen – jetzt wird im Stehen gelernt

Mehr Konzentration, bessere Haltung und mehr Freude am Lernen: Die Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg setzt auf Stehtische im Unterricht. Wie das funktioniert und was die Kinder dazu sagen.

Von Romy Bergmann 27.08.2025, 06:50
Mit wenigen Handgriffen zum Stehtisch: Die Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg hat neue Tischaufsätze erhalten – die Klasse 3c durfte sie ausprobieren.
Mit wenigen Handgriffen zum Stehtisch: Die Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg hat neue Tischaufsätze erhalten – die Klasse 3c durfte sie ausprobieren. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und Aufgaben erledigen? Dass Bewegung im Schulalltag wichtig ist, ist längst bekannt – an der Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg wird dieser Gedanke jetzt aktiv umgesetzt.