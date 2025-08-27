Mehr Konzentration, bessere Haltung und mehr Freude am Lernen: Die Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg setzt auf Stehtische im Unterricht. Wie das funktioniert und was die Kinder dazu sagen.

Magdeburger Grundschüler bleiben nicht mehr sitzen – jetzt wird im Stehen gelernt

Mit wenigen Handgriffen zum Stehtisch: Die Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg hat neue Tischaufsätze erhalten – die Klasse 3c durfte sie ausprobieren.

Magdeburg. - Den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und Aufgaben erledigen? Dass Bewegung im Schulalltag wichtig ist, ist längst bekannt – an der Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg wird dieser Gedanke jetzt aktiv umgesetzt.