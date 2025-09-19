Kater Charlie hat sich das Stendaler Hospiz als Zuhause ausgesucht. Er hilft einer Tangerhütter Familie, die Zeit am Sterbebett des 48-jährigen Vaters zu überstehen.

Trost auf vier Pfoten: Wie Kater Charlie im Stendaler Hospiz einer Familie den Abschied erleichtert

Kater Charlie gehört schon fast zur Famlie von Janine, Paul und Lilli Bullwan aus Tangerhütte.

Stendal - „Kater Charlie hat ein bisschen die Fröhlichkeit zurückgebracht, so traurig das alles war“, sagt Janine Bullwan. Sie und ihre Kinder Lilli und Paul haben Ehemann und Vater Marco im Evangelischen Hospiz in Stendal bis zum Tod begleitet. Wie das Tier ihnen geholfen hat, die schwere Zeit zu überstehen.