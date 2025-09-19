Sachsen-Anhalt fördert seine Kommunen mit rund eineinhalb Milliarden Euro. Das Sondervermögen soll die Infrastruktur verbessern. Was sagt Staßfurts Politik?

Staßfurt - Seit einigen Tagen steht fest: Sachsen-Anhalt fördert seine Kommunen mit einem Betrag von 1.568.340.000 Euro – rund eine Milliarde mehr, 2,61 Milliarden Euro, erhält das Land vom Bund. Als Sondervermögen ausgewiesen, ist das Geld dazu gedacht, die öffentliche Infrastruktur zu verbessern und damit die Wirtschaft anzukurbeln.