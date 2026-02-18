Für den Kinder- und Jugendclub Mühle in Magdeburg-Olvenstedt gibt es seit 2015 Sanierungspläne. Jedoch ist bisher nichts passiert. Der geplante Umbau verschiebt sich nun erneut.

Blick in die Innenräume des Kinder- und Jugendclubs Mühle in Magdeburg-Olvenstedt: Diese müssen dringend saniert werden. Das steht seit über zehn Jahren fest.

Magdeburg. - Seit über zehn Jahren steht fest: Der Kinder- und Jugendclub Mühle in Magdeburg-Olvenstedt soll saniert werden. Das ist auch dringend nötig. Dennoch verschiebt sich der Start der Sanierungsarbeiten erneut.