Kosten in Millionenhöhe Magdeburger Jugendclub: Dringende Sanierung verschiebt sich weiter
Für den Kinder- und Jugendclub Mühle in Magdeburg-Olvenstedt gibt es seit 2015 Sanierungspläne. Jedoch ist bisher nichts passiert. Der geplante Umbau verschiebt sich nun erneut.
18.02.2026, 06:30
Magdeburg. - Seit über zehn Jahren steht fest: Der Kinder- und Jugendclub Mühle in Magdeburg-Olvenstedt soll saniert werden. Das ist auch dringend nötig. Dennoch verschiebt sich der Start der Sanierungsarbeiten erneut.