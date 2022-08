Magdeburger Kinderstadt Ottopia lädt zum Mitregieren ein

Magdeburg - Es ist soweit: In Magdeburg übernehmen die Kinder jetzt das Zepter. Die Menschenmenge klatscht begeistert, als das erste Kind und Bewohner von Ottopia das Einwohnermeldeamt betritt. Der Andrang ist groß, bis zu 450 Kinder stürmen nun täglich das Gelände vom Amtsgarten Ottersleben und die Villa Böckelmann in Magdeburg. In der Parkanlage wurde bereits in der vergangenen Woche mit viel Schweiß und Engagement eine temporäre Stadt errichtet. Was sie dort erwartet.