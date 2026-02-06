Wo Bücher und Vorlesen zum Alltag gehören Magdeburger Kita mit Deutschem Lesepreis ausgezeichnet

Mit dem Deutschen Lesepreis werden jedes Jahr Einrichtungen und Projekte honoriert, die sich für die Förderung der Lesekompetenz von Kindern einsetzen. Eine Magdeburger Kita konnte die Auszeichnung in die Landeshauptstadt holen.