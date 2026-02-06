Wo Bücher und Vorlesen zum Alltag gehören Magdeburger Kita mit Deutschem Lesepreis ausgezeichnet
Mit dem Deutschen Lesepreis werden jedes Jahr Einrichtungen und Projekte honoriert, die sich für die Förderung der Lesekompetenz von Kindern einsetzen. Eine Magdeburger Kita konnte die Auszeichnung in die Landeshauptstadt holen.
06.02.2026, 06:40
Magdeburg. - Der Deutsche Lesepreis geht in diesem Jahr nach Magdeburg. Aus insgesamt 400 Einreichungen konnte sich eine Kita durchsetzen, die ihre Schützlinge in Sachen Lesen besonders fördert.