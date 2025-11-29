Die Kleingartenanlage „Ilsetal“ in Magdeburg soll für den Neubau einer Feuer- und Rettungswache weichen. Doch das wollen sich Kleingärtner nicht gefallen lassen. Sie gehen auf die Barrikaden.

„Nicht mit uns! Ilsetal bleibt“: Der Aufstand der Kleingärtner in Magdeburg

Die Kleingartenanlage Ilsetal an der Blankenburger Straße in Magdeburg soll weichen. Der Vorstand mit Schriftführerin Franziska Blankenburg, Vorsitzendem Armin Buttkus und Stellvertreter Rey Wellhausen (r.) kämpft dagegen.

Magdeburg. - „Nicht mit uns! Ilsetal bleibt“ steht in großen Lettern an der Kreuzung Brenneckestraße/Blankenburger Straße in Magdeburg. Der Schock war groß, als die Kleingärtner erfuhren, dass ihre Anlage für eine Feuer- und Rettungswache weichen soll. Das wollen sie verhindern.