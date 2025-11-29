Feuerwache statt Gartenidyll? „Nicht mit uns! Ilsetal bleibt“: Der Aufstand der Kleingärtner in Magdeburg
Die Kleingartenanlage „Ilsetal“ in Magdeburg soll für den Neubau einer Feuer- und Rettungswache weichen. Doch das wollen sich Kleingärtner nicht gefallen lassen. Sie gehen auf die Barrikaden.
29.11.2025, 08:15
Magdeburg. - „Nicht mit uns! Ilsetal bleibt“ steht in großen Lettern an der Kreuzung Brenneckestraße/Blankenburger Straße in Magdeburg. Der Schock war groß, als die Kleingärtner erfuhren, dass ihre Anlage für eine Feuer- und Rettungswache weichen soll. Das wollen sie verhindern.