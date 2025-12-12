Ein von Ehrenamtlichen geführtes Kulturzentrum in Magdeburg steht vor Herausforderungen. Nach rückläufigen Einnahmen aus dem Weihnachtsmärchen hofft der Verein „Theaterkiste“ auf Unterstützung aus der Stadt.

Magdeburger Kulturzentrum wackelt – so kann die Theaterkiste jetzt gestärkt werden

Ehrenamtliche Schauspieler der Theaterkiste auf der Bühne des diesjährigen Weihnachtsmärchens – eine Herzensproduktion, deren Erfolg für das Kulturzentrum „Guck Mal!“ besonders wichtig ist.

Magdeburg. - Das Kulturzentrum „Guck Mal!“ in Cracau steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Trägerverein „Theaterkiste“, dessen Mitglieder das Zentrum vollständig ehrenamtlich betreiben, schlägt Alarm: Ohne die Unterstützung der Magdeburgerinnen und Magdeburger lasse sich das Kulturzentrum kaum erhalten.