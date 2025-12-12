Soziale und Kulturelle Angebote in Gefahr Magdeburger Kulturzentrum wackelt – so kann die Theaterkiste jetzt gestärkt werden
Ein von Ehrenamtlichen geführtes Kulturzentrum in Magdeburg steht vor Herausforderungen. Nach rückläufigen Einnahmen aus dem Weihnachtsmärchen hofft der Verein „Theaterkiste“ auf Unterstützung aus der Stadt.
12.12.2025, 06:00
Magdeburg. - Das Kulturzentrum „Guck Mal!“ in Cracau steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Trägerverein „Theaterkiste“, dessen Mitglieder das Zentrum vollständig ehrenamtlich betreiben, schlägt Alarm: Ohne die Unterstützung der Magdeburgerinnen und Magdeburger lasse sich das Kulturzentrum kaum erhalten.