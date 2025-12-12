weather wolkig
  4. Soziale und Kulturelle Angebote in Gefahr: Magdeburger Kulturzentrum wackelt – so kann die Theaterkiste jetzt gestärkt werden

Ein von Ehrenamtlichen geführtes Kulturzentrum in Magdeburg steht vor Herausforderungen. Nach rückläufigen Einnahmen aus dem Weihnachtsmärchen hofft der Verein „Theaterkiste“ auf Unterstützung aus der Stadt.

Von Romy Bergmann 12.12.2025, 06:00
Ehrenamtliche Schauspieler der Theaterkiste auf der Bühne des diesjährigen Weihnachtsmärchens – eine Herzensproduktion, deren Erfolg für das Kulturzentrum „Guck Mal!“ besonders wichtig ist. Foto: Theaterkiste

Magdeburg. - Das Kulturzentrum „Guck Mal!“ in Cracau steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Trägerverein „Theaterkiste“, dessen Mitglieder das Zentrum vollständig ehrenamtlich betreiben, schlägt Alarm: Ohne die Unterstützung der Magdeburgerinnen und Magdeburger lasse sich das Kulturzentrum kaum erhalten.