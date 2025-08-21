Anfang des Jahres erhöhte die GWG Magdeburg-Reform ihre Mieten drastisch, was für einen regelrechten Mieter-Aufstand sorgte. Nachdem es zuletzt ruhig wurde, kommt nun erneut Bewegung in das Thema. Ein Mieter klagte vor dem Amtsgericht gegen die Erhöhung.

Nach Mieterhöhung um bis zu 18 Prozent

Nachdem die Genossenschaft die Mieten erhöhte und einen offenen Austausch mit den Mitgliedern ablehnte, versammelten sich Ende März rund 150 Mitglieder der GWG Reform am Bunten Weg in Magdeburg-Reform zum Protest.

Magdeburg. - Es war ein Schreiben, das Anfang des Jahres 2025 etliche Magdeburger erschütterte: Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Gartenstadt-Kolonie (GWG) Reform erhöhte die Mieten. Manche Mieter sollten plötzlich bis zu 18 Prozent mehr für ihre Wohnung zahlen. Für einen Großteil der Mieter, unter denen sich zahlreiche Familien und Rentner befinden, kam die Nachricht wie ein Schock.