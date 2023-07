Magdeburg - Mit Präzision, Eleganz und Muskelkraft turnten sich die drei Magdeburger Malte Schröder (21), Frieda Wilke (15) und Sophie Julius (16) vom Magdeburger Sportverein MSV 90 in Chicago an die Weltspitze. Dort wurden am Wochenende die Rhönrad-Weltmeisterschaft ausgetragen. Als Teil der sechsköpfigen Deutschen Nationalmannschaft holten sie den ersten Platz.

Im Senior- und Junior-Wettkampf traten jeweils sechs Nationen in sechs Runden und sechs verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Es sei ein knappes Rennen gewesen, berichtet Teilnehmer Malte Schröder. Er war in der sechsten Runde der Seniors (Ü19) in der Disziplin „Sprung“ eingesetzt. Die Mannschaft habe am Ende einen Joker eingesetzt, der jeder Nation ein Mal zustehe. Damit hätten sie ihre Punkte aus der Runde verdoppeln können, so Malte Schröder. So habe Deutschland den WM-Sieg von 2021 noch einmal wiederholen können.

Der 21-Jährige hatte seit 2018 an Junioren-WM teilgenommen. Nun möchte er sich nach diesem Triumph für zwei Jahre aus der Wettkampfszene zurückziehen und auf sein Studium der Wirtschaftsinformatik konzentrieren. Dennoch werde er aber die Weltmeisterinnen Frieda Wilke und Sophie Julius und andere Nachwuchstalente weiterhin trainieren.

Einen Wermutstropfen im Siegestaumel des WM-Gewinns gab es aber dennoch: Die Heimtrainer konnten aus Kostengründen nicht mit in die USA zum Wettkampf, erklärte Klaus-Jürgen Schlawin, Leiter des Röhnradturnens beim MSV 90. Als Ausgleich gab es aber ein Public Viewing bei einer Mutter der Teilnehmer im Garten.

Trainer Klaus-Jürgen Schlawin hofft, dass der WM-Titel auch Sportnachwuchs bringt: „Für Kinder von fünf bis sechs Jahren sind die Türen immer offen“, erklärt er. In den ersten Trainings werden geschaut, ob die Kinder über Talent verfügen.