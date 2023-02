In Magdeburg ist eine Spendenaktion für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien geplant. Ein Wochenende lang soll an vielen Orten Geld gespendet werden können.

In Magdeburg wird eine Spendenaktion für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien vorbereitet.

Magdeburg - Die Ausmaße des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien am 6. Februar 2023 sind noch immer nicht absehbar. Bislang wurden bereits über 40.000 Todesopfer aus den eingestürzten Gebäuden geborgen.

Um den Menschen im Katastrophengebiet zu helfen, wird in Magdeburg am Wochenende vom 17. bis 19. Februar 2023 eine stadtweite Spendenaktion durchgeführt. Dazu wurden am 15. Februar 2023 Spendendosen im Kiezladen Tacheles gestaltet, die dort von Unterstützern abgeholt werden konnten. Die Einrichtung hatte bereits wenige Tage nach dem Unglück eine spontane Spendensammlung durchgeführt, die auf große Resonanz gestoßen war.

Geld hilft mehr als Sachspenden

„Da es schwierig ist, Sachspenden über die türkisch-syrische Grenze zu bringen, sind es vor allem Geldspenden, die den Menschen in den kurdischen Gebieten am meisten unterstützen“, heißt es im Spendenaufruf der Initiatoren. Das gesammelte Geld soll dann an die Organisation Medico International sowie eine lokale kurdische Hilfsorganisation gehen, wie die Initiatoren weiter mitteilen.

Eine Liste aller Orte, an denen von Freitag bis Sonntag gespendet werden kann, wird unter www.mitmischen-md.de veröffentlicht.