Die Magdeburger Sängerin Janika Roloff meldet sich mit neuer Musik zurück. In ihrer Single „Neuanfang“ gibt sie persönliche Einblicke in eine Zeit voller Umbrüche - und kündigt kurz vor der Veröffentlichung etwas Großes an.

Die Magdeburger Sängerin Janika Roloff veröffentlicht nach längerer Pause einen neuen Song.

Magdeburg. - Die Magdeburger Sängerin Janika Roloff meldet sich nach längerer Pause mit neuer Musik zurück. Im Februar erscheint der Song „Neuanfang“ und erzählt von einer aufregenden Zeit mit vielen Umbrüchen im Leben der jungen Musikerin. Das soll jedoch noch nicht alles gewesen sein.