Lampenfieber vor Vorträgen, Prüfungen, Referaten oder vor Auftritten in Schule, Uni oder Firma? Der Magdeburger Schauspieler Michael Ruchter verrät Tricks, mit dem Gefühl umzugehen.

Magdeburg. - Es gibt Schauspieler, die behaupten steif und fest, sie seien vor einer Premiere vollkommen entspannt. Michael Ruchter, Mitglied des Schauspielensembles am Theater Magdeburg, gehört nicht zu dieser Spezies. „Man ist schon angespannt und aufgeregt“, sagt er ohne Umschweife. Wie geht er mit Lampenfieber um, was sind die Dinge, die ihm wirklich helfen? In der Volksstimme verrät er ein paar wirksame Wege.