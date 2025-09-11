Früher Supermarkt, heute Tristesse: Ein Top-Standort in Osterburg verwaist. Der Makler reagiert nicht und den Wirtschaftsförderern im Kreis Stendal scheinen die Hände gebunden.

Kaum Interesse trotz Top-Lage im Kreis Stendal: Was wird aus dem alten Norma bei Osterburg?

Seit Ende 2024 steht der ehemalige Norma-Markt bei Osterburg mit eigener Abfahrt an der B189 leer.

Osterburg. - Beste Lage direkt an der meistbefahrenen Straße im Norden Sachsen-Anhalts. Nur wenige hundert Meter vom alten Norma an der B189 entfernt verläuft in wenigen Jahren die Autobahn 14. Und trotzdem steht der Markt leer – wie andere vermeintlich attraktive Ladenflächen in Osterburg. Was wird aus ihnen? Die Volksstimme hat nachgefragt bei Maklern und Wirtschaftsförderern.