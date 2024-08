In der Magdeburger Stadtbibliothek gibt es zwei neue Roboter. Einige Kinder durften nun das Programmieren mit ihnen lernen.

An kleinen Robotern konnten Kinder in der Stadtbibliothek Magdebburg das Programmieren lernen und üben.

Magdeburg - vs

Roboter und Programmieren – was eher mit einem Besuch in der Uni oder Hochschule in Verbindung gebracht wird, fand jetzt für Kinder aus dem Diesdorfer Hort „Schrotekids“ statt.

Sie erlebten einige aufregende Vormittage in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Im Rahmen des Ferien-Projektes „Das ist ja kinderleicht! Erstes Programmieren im Grundschulalter“ tauchten die teilnehmenden Kinder in die Welt der Robotik und des Programmierens ein.

Kinder erzielen schnelle Erfolge

Die „Schrotekids“ erkannten im gemeinsamen Austausch schnell, dass Roboter im alltäglichen Leben wenig mit den Robotern in Filmen oder der Literatur gemeinsam haben, die oftmals fühlen oder sogar selbstständig denken können. Die Kinder haben gelernt: Roboter benötigen stattdessen klare Befehle in einer Sprache, die sie verstehen können – einer Programmiersprache.

Lesen Sie auch: Mit Video: Neues Rewe-Lager in Magdeburg: Roboter übernehmen das Kommando

„Mithilfe thematischer Bücher war es den Kindern schnell möglich, erste Programmiererfolge zu verzeichnen“, heißt es in der Pressemitteilung. In der Programmiersprache „Scratch“ lernten die Kinder mit entsprechenden Programmierbefehlen nach und nach das Grundprinzip des Programmierens kennen.

Per App steuern

Der Höhepunkt der Projektwoche sei das Ausprobieren und Programmieren der verschiedenen Roboter-Modelle gewesen. Darunter auch die Modelle „Dash“ und „mBot Ranger“, die durch das Förderprogramm „Gemeinsam Digital!“ des Deutschen Bibliotheksverbandes angeschafft werden konnten und neu in den entleihbaren Bestand der Stadtbibliothek aufgenommen wurden. Diese ließen sich über verschiedene Apps programmieren und steuern, so dass der eine oder andere Bibliotheksbesucher mit einem „Hallo“ von den Robotern begrüßt wurde. Der krönende Abschluss des Projektes fand schließlich im Hort statt.

Auch interessant: Magdeburger Restaurant setzt Roboter zur Bedienung der Gäste ein

Dort präsentierten die kleinen Roboter-Experten den anderen Kindern, Pädagogen und Eltern nicht nur stolz ihre selbst gebastelten Robotermodelle aus Pappe, sondern auch die Funktionen der elektrischen Roboter aus dem Projekt. Zum Abschluss durften auch die Besucher die Roboter testen. „Wir blicken auf den erfolgreichen Workshop zurück, der den Kindern sehr viel Spaß gemacht hat und auch Eltern und Großeltern staunen ließ, als die Ergebnisse vorgeführt wurden“, sagt Bibliothekssprecher Maik Hattenhorst.