Trotz Winterpause bleibt der fehlende Radweg ein Thema

Jörg Lauenroth-Mago hat zur Begrüßung mahnende Worte, bedankt sich aber auch im Namen der Initiative bei allen, die am Stadtradeln teilgenommen haben.

Etingen/Rätzlingen - Mit einer deutlichen Botschaft verabschiedeten sich mehr als 50 Radfahrer bei der letzten Raddemo der Bürgerinitiative „Pro-Radweg L24“ dieses Jahres: Auch wenn die monatlichen Aktionen nun in die Winterpause gehen, soll das Engagement für einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 24 keinesfalls nachlassen.