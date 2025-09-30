weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Deutliche Botschaft: Trotz Winterpause bleibt der fehlende Radweg ein Thema

Auch wenn die Demos der Einheitsgemeinde nun bis April pausieren, soll das Engagement für einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 24 keinesfalls nachlassen.

Von Cedar D. Wolf 30.09.2025, 14:15
Jörg Lauenroth-Mago hat zur Begrüßung mahnende Worte, bedankt sich aber auch im Namen der Initiative bei allen, die am Stadtradeln teilgenommen haben.
Jörg Lauenroth-Mago hat zur Begrüßung mahnende Worte, bedankt sich aber auch im Namen der Initiative bei allen, die am Stadtradeln teilgenommen haben. Foto: Thomas Lange

Etingen/Rätzlingen - Mit einer deutlichen Botschaft verabschiedeten sich mehr als 50 Radfahrer bei der letzten Raddemo der Bürgerinitiative „Pro-Radweg L24“ dieses Jahres: Auch wenn die monatlichen Aktionen nun in die Winterpause gehen, soll das Engagement für einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 24 keinesfalls nachlassen.