Die Volkssolidarität feiert in diesem Jahr 80-jähriges Bestehen. Die Reformer Ortsgruppe hat fast 150 Mitglieder. Zusammen geben sie einen Einblick, warum die Gruppe für sie in Magdeburg-Reform so wichtig ist.

Magdeburg. - 104 Jahre alt ist das älteste Mitglied der Ortsgruppe „Gartenstadt Reform“ der Volkssolidarität. Älter als die Volkssolidarität an sich. Die feiert nämlich 80-jähriges Bestehen. Gudrun Kaminski ist seit vielen Jahren die gute Seele im Stadtteil.