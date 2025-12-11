Volkssolidaritäts-Gruppe in Reform Magdeburger Senioren sammeln seit 80 Jahren Spenden an Haustüren
Die Volkssolidarität feiert in diesem Jahr 80-jähriges Bestehen. Die Reformer Ortsgruppe hat fast 150 Mitglieder. Zusammen geben sie einen Einblick, warum die Gruppe für sie in Magdeburg-Reform so wichtig ist.
Magdeburg. - 104 Jahre alt ist das älteste Mitglied der Ortsgruppe „Gartenstadt Reform“ der Volkssolidarität. Älter als die Volkssolidarität an sich. Die feiert nämlich 80-jähriges Bestehen. Gudrun Kaminski ist seit vielen Jahren die gute Seele im Stadtteil.