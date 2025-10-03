„80 Jahre mit Herz und Hand“ Volkssolidarität ruft zur Haus- und Straßensammlung auf
Noch bis Ende Oktober läuft die Haus- und Straßensammlung der Volkssolidarität. Die Spenden gehen an Projekte, die das Leben in Sachsen-Anhalt verbessern sollen.
03.10.2025, 18:00
Staßfurt - Unter dem Motto „80 Jahre mit Herz und Hand: Für ein starkes Miteinander“ ruft die Volkssolidarität in Sachsen-Anhalt zur diesjährigen Haus- und Straßensammlung auf. Bereits seit dem 1. September und noch bis zum 31. Oktober sammelt man Spenden, um wichtige soziale Projekte im ganzen Bundesland zu stärken.