  4. „80 Jahre mit Herz und Hand“: Volkssolidarität ruft zur Haus- und Straßensammlung auf

Noch bis Ende Oktober läuft die Haus- und Straßensammlung der Volkssolidarität. Die Spenden gehen an Projekte, die das Leben in Sachsen-Anhalt verbessern sollen.

Von Tobias Winkler 03.10.2025, 18:00
„80 Jahre mit Herz und Hand“, das ist das Motto der diesjährigen Haus- und Straßensammlung der Volkssolidarität. Archivfoto: dpa

Staßfurt - Unter dem Motto „80 Jahre mit Herz und Hand: Für ein starkes Miteinander“ ruft die Volkssolidarität in Sachsen-Anhalt zur diesjährigen Haus- und Straßensammlung auf. Bereits seit dem 1. September und noch bis zum 31. Oktober sammelt man Spenden, um wichtige soziale Projekte im ganzen Bundesland zu stärken.