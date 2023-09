Magdeburg - Der „Hatsuun Jindo“ Karate-Club Magdeburg-Barleben, kurz HKC, mit Sitz in Neu-Olvenstedt darf neue Karate-Meister in seinen Runden begrüßen. Die im August eingeschulten Kinder haben ihr sogenanntes Wichteldiplom erhalten.

Wichtel werden die drei- bis sechsjährigen Kinder im HKC-Club genannt. Das Ereignis findet jährlich statt und bedeute für die Kinder einen großen Schritt, wie Trainer Lutz Walsleben vom Vorstand des HKC betont. Die Kinder zeigen an diesem Tag, was sie in den paar Jahren gelernt haben: bis zehn auf japanisch zählen, einzelne Kampftechniken mit Kampfschrei ausführen, und in Geschicklichkeitsübungen wie Slalomlauf standhalten.

Magdeburg: Kleine Karatekas erkämpfen Wichteldiplom

In der Wichtelgruppe ist beim Training der Karatesport noch mit vielen Spiele-Elementen untermalt. Von den Karatekindern hingegen wird mehr Disziplin gefordert.

Zum diesjährigen Wichteldiplom nahmen die Kinder ihre Verwandtschaft und Freunde mit, die auch auf der Kampffläche aktiv sein durften. Ergänzt wurde das feierliche Ereignis durch Kaffee, Kakao und Kuchen.

Die Urkunde, die die Wichtel erhalten haben, sei nur ein symbolischer Akt, um die Motivation der Kindern aufrecht zu erhalten, die Gürtelprüfungen würden später dazukommen, so Trainer Lutz Walsleben weiter.

Schnuppertraining beim Karate-Club für alle Interessierten

Wer sich für das Wichteltraining interessiert, darf jederzeit vorbeikommen. Bis zu drei Schnuppertrainings dürfen die Kinder besuchen, bis sie sich entscheiden müssen.

Die Gruppe trainiert am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 16 bis 16.45 Uhr in Olvenstedt und Montag und Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr in Barleben. Zusätzlich wird donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“ in Ottersleben trainiert.