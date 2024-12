Der Handyempfang in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg-Nordwest wird bemängelt. Ein Otto-Hotspot soll helfen.

In der Wolfgang-Lakenmacher-Halle ist der Handyempfang laut der Ratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt zu schlecht.

Magdeburg - An der Lakenmacher-Halle gab es einige Kritikpunkte. Nun hat sich ein neuer Vorschlag zur Verbesserung des Aufenthalts ergeben. Die Ratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt setzt sich dafür ein, in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle Wlan via Otto-Hotspot einzurichten.

Denn: „Aufgrund der guten Abschirmung nach außen besteht im Inneren der Halle schlechter Handynetzempfang. Teilweise ist sogar überhaupt kein Handyempfang möglich“, erklärt Falko Grube (Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt) in einer Pressemitteilung. Ein entsprechender Antrag ist in der Ratssitzung im November gestellt – und einstimmig in die Ausschüsse verwiesen worden.

„Um eine Erreichbarkeit der Zuschauer, welche bei Jugendspielen vor allem Eltern und Großeltern sind, dennoch zu gewährleisten, ist es geboten, offenes Wlan einzurichten. Dadurch ist das Publikum zumindest über Messenger wie zum Beispiel Signal oder WhatsApp erreichbar“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Fraktion.

Otto-Hotspot in Magdeburger Stadtteilen

Mit dem Otto-Hotspot bietet MDCC unterwegs in der Stadt Internet an. Das ermöglichen die kostenlosen Internetzugriffspunkte, die seit April 2014 entlang des Breiten Weges schrittweise installiert und freigeschaltet wurden. Weitere Otto-Hotspots befinden sich beispielsweise im Familienhaus am Nordpark, im Elbauenpark sowie im Elbbahnhof.

Einige Stadtteile haben bisher noch keinen Hotspot. Auch in Nordwest wäre das kostenfreie Wlan in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle einzigartig.