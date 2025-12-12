weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sie vertreten die Familien: Magdeburger Stadtelternrat hat einen neuen Vorstand gewählt

Der Stadtelternrat vertritt die Eltern aller Magdeburger Schulen auf Ebene der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt. Er hat einen neuen Vorstand. Doch was sind eigentlich seine Aufgaben?

Von Martin Rieß 12.12.2025, 06:15
Der neue Vorstand des Stadtelternrats Magdeburg: Annette Kirstein (v.l.), Andreas Kolbe, Maik Garburg, Anke Jäger und Kevin Heyland. Foto: Veranstaltung
Der neue Vorstand des Stadtelternrats Magdeburg: Annette Kirstein (v.l.), Andreas Kolbe, Maik Garburg, Anke Jäger und Kevin Heyland. Foto: Stadtelternrat Magdeburg

Magdeburg. - Der Stadtelternrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat seinen Vorstand für die Legislaturperiode 2025/26–2026/27 neu gewählt. Fünf Mitglieder übernehmen in den kommenden zwei Jahren die Lenkung und Strukturierung der Arbeit des Gremiums, das die Eltern aller Magdeburger Schulen gegenüber Behörden und Politik beispielsweise mit Rederecht im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport vertritt.