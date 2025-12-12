Der Stadtelternrat vertritt die Eltern aller Magdeburger Schulen auf Ebene der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt. Er hat einen neuen Vorstand. Doch was sind eigentlich seine Aufgaben?

Der neue Vorstand des Stadtelternrats Magdeburg: Annette Kirstein (v.l.), Andreas Kolbe, Maik Garburg, Anke Jäger und Kevin Heyland. Foto: Veranstaltung

Magdeburg. - Der Stadtelternrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat seinen Vorstand für die Legislaturperiode 2025/26–2026/27 neu gewählt. Fünf Mitglieder übernehmen in den kommenden zwei Jahren die Lenkung und Strukturierung der Arbeit des Gremiums, das die Eltern aller Magdeburger Schulen gegenüber Behörden und Politik beispielsweise mit Rederecht im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport vertritt.