Die Stadt Magdeburg prüft neue Betreibermodelle für den Weihnachtsmarkt. Auslöser sind drastisch gestiegene Kosten für das Sicherheitspersonal. Doch das ist nicht das einzige Problem, das plötzlich Druck aufbaut.

Blick auf das Riesenrad beim Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025. Für dieses Jahr sind noch etliche Fragen unbeantwortet.

Magdeburg. - Wird der Magdeburger Weihnachtsmarkt privatisiert? Was zuerst die Gartenpartei forderte und kürzlich auch die FDP, könnte nun konkretere Formen annehmen. Zumindest lotet die Stadt aktuell Varianten aus, wie der Budenzauber ab diesem Jahr organisiert werden soll. Das große Dilemma sind ausufernde Kosten für die Sicherheit. Das ist aber nicht das einzige Problem, das die Stadt zum Handeln zwingt.